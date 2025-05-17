قيادي بحزب مصر أكتوبر: قمة العراق تستهدف لم الشمل وتوحيد الجهود من أجل مصلحة منطقة الشرق الأوسط

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد تأتي في توقيت بالغ الأهمية وظروف استثنائية تعيشها المنطقة تفرض على الجميع التعاون والتكاتف وتوحيد المواقف لمواجهة جميع التحديات والأزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.



وأكد القيادي بحزب مصر أكتوبر، في بيان له اليوم، أن قمة العراق اليوم تستهدف "لم الشمل"، وإعلاء صوت الحوار والتفاهم بين الجميع، وبناء مستقبل يليق بالشعوب العربية، ومحاولة الوصول إلى حلول عادلة وشاملة تنقذ البلدان العربية من حالة الاضطراب وغياب الأمان الذي تعيشه الآن، خاصة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني؛ جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وحالة التوتر في ليبيا، وغيرها من الدول العربية.

وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إلى أنه حان الوقت لكي تتحد المواقف والقرارات بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح العربية، لا سيما التركيز على التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، ووضع ضمانات لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وحقه في العيش في سلام واستقرار بما يضمن حماية الأمن القومي للجميع.

ولفت محمد عيد، إلى أن أهمية قمة العراق لا تمكن في مناقشة قضايا الأمن القومي فقط، بل تتناول القمة مباحثات تستهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى توحيد جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكل ما يدعم مصلحة المنطقة.

وأثنى أمين المصريين بالخارج على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أنّها عكست التزام مصر بدعم استقرار الدول العربية التي تشهد حالة من التوترات والنزاعات وتعزيز التكامل العربي، وأبرزت رؤية واضحة للتعاون الاقتصادي والأمني المشترك، ما يعزّز دور مصر الريادي ويحمي مصالح شعوب المنطقة.