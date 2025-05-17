ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين لبحث إيقاف حمام الدم

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الاثنين.
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت إن الموضوع سيكون: "إيقاف حمام الدم"، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).