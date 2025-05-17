 ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين لبحث إيقاف حمام الدم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين لبحث إيقاف حمام الدم

د ب أ
نشر في: السبت 17 مايو 2025 - 6:43 م | آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 6:43 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الاثنين.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت إن الموضوع سيكون: "إيقاف حمام الدم"، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
 

 
 

 


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