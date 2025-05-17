ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين لبحث إيقاف حمام الدم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الاثنين.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت إن الموضوع سيكون: "إيقاف حمام الدم"، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).





