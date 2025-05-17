انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي للشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز الفتح بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي للشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز الفتح.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وانطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية، وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وذلك لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين؛ تحقيقاً للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم السبت، تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج وتدريبات بشأن تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يختص بالشمول المالي وريادة الأعمال.

وأوضح أن وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة، بدأت فعاليات مبادرة المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي، بقرى مركز الفتح، ضمن مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا"، أحد مبادرات وحدة السكان بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال الفترة من 19 مايو وحتى 3 يونيو القادم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، بقيادة محمود ياسين رئيس المركز، لاستهداف 1000 شخص بـ10 قرى بالمركز من الفئة العمرية (21 : 45) عاماً.

ولفت إلى أن الفعاليات تتم بقرى (الواسطى، أولاد سراج، منشية المعصرة، بني مر، المعصرة، العصارة، الفيما، أولاد بدر، القوطا، القصر)، وفقاً للجدول الزمني المعلن، موضحاً أن البرنامج التدريبي يتضمن كيفية عمل دراسة وادارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد احتياجات السوق ومتطلباته، وكيفية تنفيذ تلك المشاريع، فضلاً عن توعية المتدربين بسبل التمويل المختلفة التي تتيحها الدولة مثل برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية التابع لإدارة تنمية القرية، بالإضافة عن التسويق للمنتجات اليدوية والصناعات التراثية من خلال منصة أيادي مصر، لتشجيع وتحفيز الشباب على العمل الحر كوسيلة للقضاء على البطالة و تحسين معدلات النمو الاقتصادي.