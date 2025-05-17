جوارديولا: هالاند ومرموش اتخذا قرار ركلة الجزاء وحدهما

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن خيبة أمله لخسارة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالهزيمة (1-0) في النهائي أمام كريستال بالاس، اليوم السبت على ملعب ويمبلي.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقب المباراة: "لم نسجل، لذا أهنئ كريستال بالاس على الفوز.. لقد فعلنا كل ما في وسعنا".

وأضاف: "اليوم، كنا أكثر هجومية، لكن إذا لم تسجل أهدافا، فلن تفوز".

وبخصوص عدم طرد دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، بعدما بدا أنه لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، رد جوارديولا: "اسأل الحكم".

وحول مشادته مع هندرسون بعد المباراة، قال: "لا.. لا شيء".

وتلقى جوارديولا سؤالا عن سر منح مهاجمه، إيرلينج هالاند، ركلة الجزاء لزميله عمر مرموش الذي أهدرها، فأجاب: "لا أعرف، لم أتحدث إليهم، هم من اتخذوا القرار.. هم الذين يقررون".

وتابع عن أداء السيتي: "لقد قدمنا أداء رائعا، أفضل بكثير من الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد (النهائي الذي خسره مان سيتي أيضا).. كرة القدم أحيانا تكون هكذا.. في النهاية، مع كلاوديو إيشيفيري، خلقنا فرصة، وسيطرنا بشكل رائع على التمريرات".