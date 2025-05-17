الجامعة العربية: غياب بعض الرؤساء أو الملوك لا يقلل شرعية القمة أو أهمية قراراتها

قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحديث المتكرر عن تفاوت مستوى التمثيل في القمم العربية أمر مبالغ فيه.

وأضاف خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمم العربية منذ نشأة الجامعة لم تشهد يومًا تمثيلًا كاملًا من جميع القادة، مؤكدا أن غياب بعض الرؤساء أو الملوك لا يقلل من شرعية القمة أو من أهمية قراراتها.

وأوضح أن الإعلام والجمهور يركّز أحيانًا على الرمزية السياسية لمستوى التمثيل، لكن ما يهم فعليًا هو مضمون القضايا التي تُناقش، ومدى التوافق العربي حولها.

وأشار إلى أن ممثلي الدول الحاضرين، سواء كانوا قادة أو وزراء أو مندوبين، يحملون الصلاحيات الكاملة للتفاوض والتوقيع على القرارات.

واعتبر رشدي أن نجاح القمة يقاس بقدرتها على إنتاج سياسات ومبادرات مشتركة، وليس بعدد الحاضرين على مستوى الرؤساء.

وأكد أن القمة الأخيرة في بغداد نجحت في هذا الإطار من خلال إصدار بيانات واضحة، وإقرار مبادرات واقعية، واتخاذ خطوات نحو العمل المشترك في قضايا إنسانية وتنموية واقتصادية.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت القمة العربية والقمة العربية الاقتصادية التنموية التي عقدت للمرة الأولى منذ قمة لبنان في 2019.