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وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى نظيره عمرو أديب، وذلك بعد هجوم الأخير ضد النادي الأهلي، عقب الفوز على البنك الأهلي.

وانتهت نتيجة مباراة الأهلي والبنك الأهلي، بفوز الأحمر، بهدفين لهدف، اليوم السبت، لحساب الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

وقال عمرو أديب في تصريحات عبر برنامج «الحكاية»: «حسبي الله ونعم الوكيل، الأهلي كان أكثر فريق سيء بيلعب النهاردة، وبدقيقة زيادة فوق الوقت بدل الضائع، عشان الأهلي يجيب جول، مش عشان الحكم، بس عشان البشرية والكون عايزه يكسب».

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على «إكس»: «مباراة ممتازة بين الأهلي والبنك الأهلي، طبعًا فوز مستحق للأهلي وأداء رائع للبنك الأهلي، ألف مبروك للأهلاوية وهارد لك لصديقي عمرو أديب».