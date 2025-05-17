عمرو موسى: التوتر في العلاقات مع واشنطن طبيعي لكن استمراره مزعج

قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يجب العمل على إنهاء أي توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن مصر دولة شديدة الاحترام في مواقفها لكنها تدرك أيضًا قيمة وأهمية الدول الأخرى.

وأوضح أن التوتر في العلاقات بين الدول أمر طبيعي لكن استمرار هذا التوتر يتحول إلى أمر مزعج، مشددا على ضرورة إجراء مناقشات مع واشنطن في أي قضية بما في ذلك ملف غزة وإعادة إعمارها.

وشدد موسى، على ضرورة فتح الملفات سريعا لأن الأمور تتحرك بسرعة كبيرة والتغير يحدث بشكل يومي.

ولفت إلى أن عدم وجود تواصل بين قيادتي البلدين قد يكون راجعًا إلى تباين في المواقف إزاء ملفات رئيسية وحيوية.

لكنه أشار إلى أن هناك فرصة لأن يكون هناك تواصل مباشر سواء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قبل ذلك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في 3 يوليو المقبل.