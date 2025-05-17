الجامعة العربية: مجرد التئام القادة العرب في ظل التحديات أمر يدعو للتقدير

أعرب السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تفاؤله بانعقاد القمة العربية في بغداد.

وقال خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن مجرد التئام القادة العرب في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة هو أمر يدعو للتقدير.

وأضاف أن القمتين – العادية والتنموية – ناقشتا قضايا محورية وخرجتا بخطط عمل اقتصادية واجتماعية، وصناديق جديدة تم الاتفاق على إنشائها.

وشدد على أن هذه النتائج، وإن لم تكن مثالية، فإنها تمثل خطوات ملموسة يمكن للمواطن العربي أن يشعر بها على الأرض، وهو ما يُعد إنجازًا معقولًا في ظل الأزمات القائمة.

وأكد رشدي أن النقاش حول مستوى التمثيل في القمم العربية غالبًا ما يأخذ حيزًا أكبر من حجمه، مشيرًا إلى أنه لم تُعقد قمة عربية واحدة منذ نشأة الجامعة حضرها القادة من كل الدول الأعضاء.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت القمة العربية والقمة العربية الاقتصادية التنموية التي عقدت للمرة الأولى منذ قمة لبنان في 2019.



