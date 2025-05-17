الشرطة تحقق في اختفاء تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها في سلوفينيا

تجري الشرطة في سلوفينيا تحقيقا في اختفاء تمثال برونزي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب حيث تم نشره وسرقته من مسقط رأسها.

وتم الكشف عن التمثال وهو بحجم طبيعي في عام 2020 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى بالقرب من سيفنيكا في وسط سلوفينيا، حيث ولدت "ميلانيا كنافس" في عام 1970. وقد حل التمثال محل تمثال خشبي تم إشعال النار به في وقت سابق من ذلك العام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألنكا درينيك رانجوس يوم الجمعة إنه تم إبلاغ الشرطة بسرقة التمثال يوم الثلاثاء. وأضافت أن الشرطة تعمل على تعقب المسئولين عن السرقة.

وأفادت تقارير إعلامية سلوفينية بأنه تم قطع التمثال البرونزي عند الكاحلين قبل سرقته.