أحمد أبو الغيط في ختام القمة العربية: التصديق على إقامة صندوق اليتامى الفلسطينيين

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن وجود مجالس وزارية تتيح زيادة التنسيق وتبادل الأفكار بين الدول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية في بغداد، اليوم السبت، أن هناك شعورًا بالتفاؤل لما خلصت إليه القمة العربية أو القمة التنموية القتصادية بعدم انعقادهما اليوم في بغداد.

وأشار أبو الغيط إلى أنّ القمة عبرت عن عودة العراق إلى نطاقه العربي وتعافيه بالكامل، مؤكدا أن التعافي الآخر هو حيوية الدبلوماسية العراقية في أدائها خلال الإعداد لهذه الدورة وفعالياتها وصولًا إلى تنظيم القمة اليوم.

ولفت إلى الصناديق الذي اقترح العراق خلال القمة أفكارها أو تمويلها سواء صندوق فلسطين أو لبنان أو صندوق اليتامى الفلسطينيين وهو يعني بالتعامل مع ما يعني من 40 ألف يتيم فلسطين في غزة.

ونوه بأنه تم التصديق على إقامة هذا الصندوق، بجانب سلسلة المبادرات التي طرحها الجانب العراقي وتبنتها القمة، وستعمل الأمانة العامة على التفاعل معها في الفترة المقبلة.