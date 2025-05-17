خبير لوائح: المحكمة الرياضية قد تُعلق إعلان بطل الدوري لحين الفصل بقضية القمة

أوضح مجدي المتناوي، المستشار القانوني الرياضي وخبير اللوائح الرياضية أن لجنة التظلمات أصدرت قرارها بشأن قرارات مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بناء على اللائحة.

وقال المتناوي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "لجنة التظلمات أصدرت قرارها بناء على لائحة، حتى لا نحمل العبء بالكامل عليها".

أضاف: "الرابطة عملت لائحة مخالفة للقانون الدستوري المصري، ولائحة اتحاد الكرة، وليس هناك قرارات غير قابلة للطعن".

وأكمل: "لا أعرف كيف وافقة الأندية على بنود تلك اللائحة، ومن الممكن أن تكون الأندية قد وقعت بناء على أنها لائحة مشابهة للعام الماضي، ولكن اللائحة محتلفة".

تابع: "لا أعرف كيف وقعت الأندية على لائحة رابطة الأندية التي تحصن قراراتها دون الطعن عليها".

أشار: "الحكم النهائي في الأمر سيكون لمحكمة الكاس، وهي من ستحسم الأمر، وكان يجب قبل التظلمات أن يتم الطعن على اللائحة مع احترامي للجميع، ومع احترامي لمن وضع اللائحة".

أكد: "احنا في "لوغارتم"، وعندنا لائحة بها إشكالية.. فهل تتصدى "كاس" لتلك اللائحة؟... والمحكمة الرياضية لن تقول أن هذا شأن داخلي، وستحكم في الأمر".

واصل: "بعد إعلان بطل الدوري سيتم انتظار حكم "كاس" النهائي، ومن الممكن أن يكون هناك شق عاجل في الدعوة لتحديد بطل الدوري، بتعليق بطل الدوري لحين الفصل في القضية".

أكمل: "تلك الأزمة لن تؤثر على أزمة القيد في الأندية، ويجب أن نعطي كل منظومة صلاحياتها، وكل شخص يعرف المطلوب منه من أجل النهوض مرة أخرى".

واختتم المتناوي تصريحاته قائلا: "يجب أن يكون للرابطة مستشار قانوني ومدير مالي وهيكل تنظيمي كامل".