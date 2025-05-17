قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة وأكثرها دقة».

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت، أن «الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم ممنهجة وجرائم وحشية، تهدف إلى طمسه وإبادته وإنهاء وجوده في قطاع غزة».

وأوضح أن «القطاع تعرض لعملية تدمير واسعة لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله على التهجير ومغادرته قسرًا تحت أهوال الحرب».

وأكد أن «آلة الحرب الإسرائيلية لم تبقي حجرًا على حجر، ولم ترحم طفلًا أو شيخًا، واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحًا، ومن التدمير نهجًا مما أدى إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية».

ولفت إلى أن آلة الاحتلال تمارس في الضفة الغربية ذات السياسة القمعية من قتل وتدمير، مؤكدًا أنه «رغم ذلك يظل الشعب الفلسطيني صامدا عصيا على الانكسار، متمسكا بحقه المشروع في أرضه ووطنه».

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.