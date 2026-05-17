قنصل عام الصين بالإسكندرية: إعفاءات جمركية جديدة تفتح أسواقا واعدة للمنتجات المصرية

أعلنت شيوى مين قنصل عام الصين بالإسكندرية، بدء التطبيق الرسمي لسياسة الإعفاء الجمركي الكامل على واردات 53 دولة إفريقية تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، من بينها مصر اعتبارًا من الأول من مايو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين والدول الإفريقية.

وأكدت القنصل الصيني، في بيان اليوم، أن القرار يأتي ضمن توجهات الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الصين تجاه القارة الإفريقية، بالتزامن مع احتفال مصر والصين بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأوضحت أن الصين كانت قد منحت في البداية إعفاءات جمركية للدول الإفريقية الأقل نموًا، قبل توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع الدول الإفريقية المرتبطة بعلاقات دبلوماسية معها، لتصبح بذلك أول قوة اقتصادية كبرى تطبق إعفاءً جمركيًا شاملًا بهذا الحجم تجاه إفريقيا.

وأشارت إلى أن جمارك شنجهاي استقبلت أول شحنة برتقال مصري ضمن التطبيق الفعلي للمبادرة، بكمية بلغت 516 طنًا مع إعفاء جمركي قُدّر بنحو 320 ألف يوان صيني، ما يساهم في خفض تكلفة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأضافت أن المبادرة من المتوقع أن تعزز فرص تصدير عدد من المنتجات المصرية، من بينها المانجو والعنب والبصل والمنسوجات ومواد البناء، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية والتصنيع الزراعي والكيماويات.

وأكدت شيوى مين، أن الإعفاءات الجمركية الجديدة تمثل دفعة قوية لمسار التنمية المشتركة بين البلدين، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصناعات الخضراء.