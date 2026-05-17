محافظ قنا يشهد تكريم أوائل كوديفر بعد تأهلهم للمسابقة الدولية في إندونيسيا

شهد اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، تكريم الطالبات الحاصلات على المركز الأول في مسابقة "كوديفر"؛ تقديرًا لتفوقهن العلمي وتميزهن في المجال التكنولوجي، وتأهلهن للمشاركة في المسابقة الدولية المقرر إقامتها بإندونيسيا، بما يعكس الصورة المشرفة لطلاب محافظة قنا في المحافل التعليمية والتقنية.

وشمل التكريم، المهندسة سارة محمد محيي الدين المشرفة على المشروع، إلى جانب أعضاء فريق العمل، وهن الطالبة ملك أحمد عكاشة بالصف الأول الثانوي بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، والطالبة غدير أحمد إبراهيم، والطالبة مريم محمود محمد، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بقنا، عقب حصولهن على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "كوديفر".

وأكد محافظ قنا، خلال التكريم، حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأشاد بروح التعاون والعمل الجماعي التي ظهرت في المشروع، وما حققته الطالبات من إنجاز يعكس مستوى التعليم المتميز داخل مدارس المحافظة، وقدرتهن على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشار "الببلاوي"، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، في إطار بناء جيل قادر على مواكبة التطورات الحديثة والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبهن، أعربت الطالبات، عن سعادتهن بالتكريم، مؤكدات أن الدعم المستمر من محافظة قنا ومديرية التربية والتعليم يمثل حافزا قويا لمواصلة التفوق، وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المنافسات الدولية المقبلة، ورفع اسم مصر ومحافظة قنا في المحافل العالمية.

ويعتمد مشروع الطالبات على تصميم "روبوت مساعد طبي" مخصص للعمل داخل المستشفيات؛ بهدف مساعدة الأطباء خلال فترات انتشار الأمراض المعدية أو أوقات الضغط.

ويقيس الروبوت، العلامات الحيوية للمريض وإرسالها مباشرة إلى الطبيب من خلال موقع إلكتروني مخصص، بما يسهم في تسهيل المتابعة الطبية وتقليل الاحتكاك المباشر.