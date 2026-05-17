نائب محافظ المنيا يرافق نائب وزيرة الإسكان لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

رافق الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق والبنية التحتية، خلال جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، وفي إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل الوفد جولته اليوم الأحد، بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي المنيا بالظهير الصحراوي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة.

واستعرض مسئولو المشروع، مكونات المحطة التي تبلغ طاقتها التصميمية 90/120 ألف متر مكعب يوميًا، وتشمل محطة الرفع الرئيسية والمساعدة، وخطوط الطرد والسيب النهائي، إلى جانب منظومة ري الغابة الشجرية، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة.

وأكد الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بقرى الريف المصري.

وأشار إلى المتابعة اليومية والمستمرة لمعدلات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة.

ومن جانبه، شدد المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، على ضرورة سرعة تلافي أية ملاحظات بالمشروع والانتهاء من الأعمال المتبقية، مع استمرار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والاستشارية لسرعة استلام المحطة ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة المباشرة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تطوير خدمات البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

واستكمل الوفد جولته، بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل محطة معالجة برمشا، ومحطة رفع عطف حيدر، ومحطة رفع برمشا، ومحطة كفر المغربي، ومحطة مياه العدوة، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية.

ورافق الوفد، خلال الجولة، المهندس مصطفى الشيمي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس طارق الرفاعي معاون وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية بالمشروعات.