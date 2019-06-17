الحوثيون: 3 مطارات سعودية ستتعرض للاستهداف الدائم

هددت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة مطارات سعودية، ستتعرض للاستهداف الدائم بأسلحة الجماعة المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية والغربية.

وأفاد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحي سريع، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن العملية التي طالت مطار أبها السعودي فجر اليوم بطائرات قاصف كيه -2 استهدفت مدرج الإقلاع والهبوط وكانت عملية ناجحة.

وأضاف: "نعلن اليوم أن مطارات أبها وجيزان ونجران السعودية، أصبحت غير آمنه وأنها ستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل نتيجة لاستمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم على الشعب اليمني واستخدامها من قبل العدو في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن".

وتابع سريع قائلا: "نكرر نداءنا للمدنيين والشركات، بالابتعاد الكامل عن هذه المطارات".

وأردف المتحدث العسكري قائلا إن"الرد على العدوان لن يكون محصورا على هذه المطارات فحسب؛ بل إن عملياتنا ستطال أهدافا حساسة في أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي المعتدي الذي مازال مستمرا في غاراته الجوية واستهدافه للمدنيين وحصاره الظالم على شعبنا بشكل واضح ومعلن وصريح".

وصباح اليوم، أعلن الحوثيون، أنهم استهدفوا بطائرة مسيرة مطار أبها السعودي.

وكان الحوثيون قد أطلقوا الأربعاء الماضي، للمرة الأولى، صاروخ كروز على المطار ذاته، ما أدى إلى إصابة 26 مسافرا من جنسيات مختلفة، فيما وصف التحالف العربي الهجوم بالعمل الإرهابي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ مارس 2015 ضد مسلحي جماعة الحوثي، بهدف إعادة سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.