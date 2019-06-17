الإثنين 17 يونيو 2019 9:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

القوات الجوية البريطانية: اعترضنا طائرات روسية مرتين في إستونيا خلال الأيام القليلة الماضية

لندن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 8:55 م | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 8:55 م

أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية اليوم الاثنين أن اثنتين من طائراتها المنتشرة في دولة إستونيا اعترضتا لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية طائرات روسية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن القوات الجوية البريطانية قولها إن الحادثتين ترفع العدد الإجمالي لاعتراض طائرات روسية إلى 8 مرات، منذ أن تولت هذه القوات البريطانية مهمتها في منطقة بحر البلطيق في شهر مايو الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخراً أن أسطولها في بحر البلطيق يراقب التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" في منطقة البلطيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك