العراق: أمير دولة الكويت يزور بغداد الأربعاء المقبل

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أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيزور بغداد بعد غد الأربعاء.

وقال الصحاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن أمير دولة الكويت سيزور بغداد الأربعاء المقبل على رأس وفد حكومي ".

وسيعقد أمير الكويت خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تتناول تداعيات الأحداث في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد زار الكويت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وقال خلال زيارته إن حكومته تعمل على تصفير المشاكل بين العراق والكويت في ظل توجهات بلاده وانفتاحه واستقراره وما يشهده من توقيع اتفاقات ومشاريع عملاقة مع مختلف دول الجوار والدول الصديقة.