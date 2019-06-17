السيسي يتوجه إلى بيلاروسيا فى جولة أوروبية تشمل رومانيا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين إلى بيلاروسيا فى جولة أوروبية تشمل رومانيا.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن زيارة الرئيس السيسي إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.