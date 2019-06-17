الصين: 205 ملايين طن إجمالي واردات النفط الخام خلال 5 أشهر

أفادت إحصاءات رسمية أن إجمالي حجم واردات الصين من النفط الخام خلال الفترة من يناير حتى مايو هذا العام بلغ 13ر205 مليون طن، بزيادة 7ر7% على أساس سنوي.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء –في بيان اليوم الاثنين- أن حجم واردات الصين من النفط الخام خلال شهر مايو فقط ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 23ر40 مليون طن.مشيرة إلى أن حجم إنتاج النفط الخام في الصين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصل إلى 29ر79 مليون طن بزيادة 7ر0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن حجم إنتاج النفط الخام في الصين خلال شهر مايو ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 23ر16 مليون طن، لافتة إلى أن معدل حجم الإنتاج للنفط الخام ظل عند 524 ألف طن يوميا.