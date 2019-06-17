البنك المركزي الألماني يتوقع خفوت النمو الاقتصادي في الربع الثاني لـ2019

يتوقع البنك المركزي الألماني خفوت الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من هذا العام.

وأكد البنك في تقريره لشهر يونيو الجاري الذي أعلنه، اليوم الاثنين، أنه "من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ربيع عام 2019 على نحو طفيف".

وجاء في تقرير البنك أن "الاتجاه الاقتصادي الأساسي لا يزال ضعيفا"، موضحا أن العامل الحاسم في ذلك هو التباطؤ المستمر في الصناعة.

وبحسب بيانات خبراء الاقتصاد في البنك، فإن السبب الأساسي في تدهور النتائج في الربع الثاني من هذا العام هو تلاشي أو تراجع العوامل التي عززت الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 4ر0%، مدفوعا بارتفاع الطلب الاستهلاكي والازدهار في قطاع البناء بفضل فصل الشتاء المعتدل. كما ساهم في نمو الاقتصاد تزايد شراء السيارات بعد إرجاء خطط شرائها على خلفية مشكلات لدى شركات تصنيع السيارات في إعادة التهيئة وفقا لاختبارات العوادم الجديدة.

ومن المحتمل أن تؤثر حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصادرات الألمانية، حيث من المتوقع انخفاض الفائض التجاري في الربع الثاني من هذا العام بعد عمليات الشراء المحمومة لدى الشركات البريطانية على أساس موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس الماضي.