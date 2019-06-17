مكتبة مصر العامة تنظم دورات فنية ولغات أجنبية خلال موسم الصيف في مطروح

قالت سحر صابر، مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح، إن المكتبة تنظم دورات فنية ولغات أجنبية خلال موسم الصيف، موضحة أن الدورات تشمل لغات إنجليزية وفرنسية وألمانية وإيطالية للكبار والأطفال، وكذلك دورات فنية لتعليم الرسم والموسيقى لجميع الأعمار.

وأشارت إلى تضمن الدورات تعليم الجرافيك، بالإضافة إلى دورات تأهيلية وتعليمية لتعليم الكروشيه والأشغال اليدوية والخط العربي وتعليم التفصيل بالباترون، بالإضافة إلى دورات لتحفيظ القرآن الكريم والحاسب الآلي وأكاديمية الطفل، فضلًا عن برنامج الأنشطة اليومية لاستقبال الأطفال بقاعة الاطلاع، وكذلك طباعة وصلصال وتلوين وغيرها بالإضافة استقبال رواد المكتبة للاطلاع على الكتب والأنشطة الثقافية الأخرى.

وأكدت أن تلك الدورات والأنشطة الصيفية، بمكتبة مصر العامة، جاءت تحت رعاية اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بهدف تنمية المهارات والقدرات للشباب والأطفال مع استغلال أوقات فراغهم في إجازة الصيف.