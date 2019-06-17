أجيري : استقريت على التشكيل الأساسي

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على إستقراره على التشكيل الأساسي للفراعنة، والذي سيخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وينافس الفراعنة ضمن المجموعة الأولى والتي تضم بجانب كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وجائت تصريحات أجيري عقب الفوز الذي حققه المنتخب على غينيا بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب، وهي الثانية حيث خاض الفراعنة الأولى أمام تنزانيا وكان الفوز من نصيبهم بهدف نظيف.

وقال أجيري: "تجربتي تنزانيا وغينيا الوديتين كافيتين بما يتعلق بالإعداد للبطولة، وقد استقريت على التشكيل الأساسي الذي سنخوض به مواجهة زيمبابوي افتتاح المونديال الأفريقي الجمعة المقبل".

وأضاف عن مباراة اليوم: "هدف المنتخب الغيني جاء من خطأ في تمريرة الكرة وهذه هي كرة القدم، دائمًا ما تأتي الأهداف من أخطاء، ولكننا عقب الهدف عدنا للمباراة قبل أن نؤكد الفوز بهدف ثالث".

وتابع: "منتخب مصر أمتلك 19 محاولة مؤكدة على المرمى أمام تنزانيا، كما أن مواجهة غينيا اليوم شهدت العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة حصتنا من الأهداف".

وستكون المواجهة الأولى للفراعنة في أمم إفريقيا أمام زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً عقب حفل الأفتتاح.