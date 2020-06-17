كاملة أبو ذكري عن مسلسل «الإمبراطور»: مش هعمل مسلسلات السنة دي

نفت المخرجة كاملة أبو ذكري قيامها بإخراج مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وذلك بعد تداول معلومات عن ترشيحها لإخراج العمل الذي يكتبه السيناريست بشير الديك.

وأوضحت أبو ذكري في منشور عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلة :"محمد رمضان ممثل موهوب جدا و أحب جدا أشتغل معاه لما الظروف تسمح بس أنا السنه دي مَش حشتغل مسلسلات مهما كانت إيه، علشان كمية الناس إلي بتتصل علشان تعمل كاستينج، أنا مَش حعمل مسلسلات السنه دي".

وتابعت: " حلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ من إنتاج شركة كاي ميديا و ده لسه السيناريو ما اتكتبش".

وكان السيناريست بشير الديك، قد أدلى بتصريحات لـ"الشروق"، عن ترشيح كلا من المخرجين كاملة أبو ذكري، ومحمد شاكر خضير، لتولي مهمة إخراج العمل، مؤكدا إن شركة سينرجي المنتجة للعمل ستعلن عن مخرج العمل بشكل رسمي لاحقا.

يذكر أن أبو ذكري قدمت في رمضان الماضي مسلسل "بـ 100 وش" والذي حقق نجاحا كبيرا، وقام ببطولته الفنانون نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، وزينب غريب، دنيا ماهر، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن المنتظر تقديم جزء ثاني من العمل.