كمال رمزي: مهرجان الإسماعيلية علامة بارزة بين مهرجانات العالم

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، درع تكريم الناقد الكبير كمال رمزي "شيخ النقاد"، في حفل افتتاح الدورة الـ22 للمهرجان مساء اليوم.

وقال رمزي، في كلمته، إن مهرجان الإسماعيلية علامة في السينما التسجيلية العربية والعالمية، وبالرغم أن الدورة الحالية في ظروف قد تكون صعبة فإن إدارة المهرجان قادرة على إخراج دورة مهمة.

ووجه الشكر إلى قيادات وزارة الثقافة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

وعلى جانب آخر، تسلمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تكريم والدتها ضمن فعاليات المهرجان، ووجهت الشكر إلى وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية وإدارة المهرجان، قائلة: "تكريم غالي أوي على قلبي وأنا وسط أهلها وحبايبها".

وتم تكريم رائدة الرسوم المتحركة الراحلة فايزة حسين، وتسلم أبنائها الجائزة.