 كمال رمزي: مهرجان الإسماعيلية علامة بارزة بين مهرجانات العالم - بوابة الشروق
الخميس 17 يونيو 2021 1:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

كمال رمزي: مهرجان الإسماعيلية علامة بارزة بين مهرجانات العالم

كمال رمزي
كمال رمزي

نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:28 ص | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:28 ص

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، درع تكريم الناقد الكبير كمال رمزي "شيخ النقاد"، في حفل افتتاح الدورة الـ22 للمهرجان مساء اليوم.

وقال رمزي، في كلمته، إن مهرجان الإسماعيلية علامة في السينما التسجيلية العربية والعالمية، وبالرغم أن الدورة الحالية في ظروف قد تكون صعبة فإن إدارة المهرجان قادرة على إخراج دورة مهمة.

ووجه الشكر إلى قيادات وزارة الثقافة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

وعلى جانب آخر، تسلمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تكريم والدتها ضمن فعاليات المهرجان، ووجهت الشكر إلى وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية وإدارة المهرجان، قائلة: "تكريم غالي أوي على قلبي وأنا وسط أهلها وحبايبها".

وتم تكريم رائدة الرسوم المتحركة الراحلة فايزة حسين، وتسلم أبنائها الجائزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك