رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالبربا في أسيوط

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندرية زكي، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس سامح مندي ولسن، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بقرية "البربا" في محافظة أسيوط.

وقال الدكتور القس أندرية زكي، في كلمته خلال الحفل: "أشعر بسعادة وفرحة حقيقية في زيارة كنيسة البربا، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة، وجميع شعب أسيوط، بمناسبة رسامة وتنصيب القس سامح مندي ولسن راعيًا للكنيسة".

شارك في برنامج الاحتفال رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس كمال رشدي، ورئيس مجمع أسيوط المشيخي القس صادق مسعد، وعضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الثالثة بأسيوط القس سمير صدقان، ونائب رئيس مجمع أسيوط الدكتور حلمي صموئيل، ورئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع أسيوط القس صفوت عاطف، ورئيس مجلس الكنيسة القس ميلاد عبد التواب، وراعي كنيسة موشا الإنجيلية القس ريمون رأفت، وراعي الكنيسة الإنجيلية بكردوس القس مارتن إلياس، ورئيس لجنة الشيوخ بمجمع أسيوط الشيخ سعدان رياض، وشيخ كنيسة البربا الشيخ محيي إبراهيم.