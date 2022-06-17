 الثلاثاء.. القومي للسينما يعرض فيلم موسيقي في بر مصر بنادي أوبرا دمنهور - بوابة الشروق
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الثلاثاء.. القومي للسينما يعرض فيلم موسيقي في بر مصر بنادي أوبرا دمنهور


نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 8:24 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 8:24 م
يعرض نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، فيلم "موسيقي في بر مصر" للمخرجة حنان راضي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو بأوبرا دمنهور.

يستعرض الفيلم إسهام مصر في التطور الموسيقى منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم، وهو من إنتاج قنوات النيل المتخصصة.

يأتي عرض الفيلم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي بحضور مخرجة الفيلم حنان راضي وعادل العبساوي المنتج الفني للفيلم لمناقشته مع الجمهور.

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