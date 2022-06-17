إصابة 14 شخصا في تصادمين منفصلين بالمنيا

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أصيب، اليوم الجمعة، 14 شخصا؛ إثر تعرضهم لحادثتين مرورييتن منفصلين، على الطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا، وكوبري النيل العلوي.

حرر محضر بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثين لتسهيل حركة السير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار أمام قرية بلنصورة؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود عدد من المصابين.

وعقب الانتقال والتحري، تبين إصابة 11 شخص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب 3 آخرون في تصادم بين درجة بخارية (توكتوك) أعلى كوبري النيل العلوي.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.