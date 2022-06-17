مصرع مسنة صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقيت مسنة بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج مصرعها، صعقا بالكهرباء، أثناء إنهاء بعض المهام المنزلية.

كان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ساقلتة من المدعو (فتحي.م. س - 60 عاما)، عامل ويقيم دائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج، بأنه أثناء قيام شقيقته المدعوة (سنية. م - 65 عاما) ربة منزل وتقيم بذات الناحية ببعض الأعمال المنزلية داخل منزلها لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاته.

الانتقال إلى موقع الحادث، وعلي الفور انتقل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية الي موقع البلاغ، وبالانتقال وجد، الجثة مسجاة بصالة المنزل وتعاني شحوبا، وقد تم نقلها لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي، وبسؤال شقيقها أفاد بتعرضها لصعق كهربائي ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود شحوب بالجسم ولا توجد إصابة ظاهرية وأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" ولا توجد شبهة جنائية وقد أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.