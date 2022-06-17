وزيرة الثقافة الجزائرية: ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران ستشهد برنامجا ثقافيا ثريا

قالت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي إن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقررة بوهران (شمال غربي الجزائر) من 25 يونيو الجاري إلى 6 يوليو المقبل، ستشهد برنامجا ثقافيا ثريا.

وأوضحت مولوجي - في تصريحات صحفية، على هامش زيارتها التفقدية لوهران - أنها وضعت اللمسات الأخيرة للبرنامج الثقافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط، الذي سيكون ثريا من ناحية المهرجانات الثقافية الشعبية والدولية.

وأضافت أنه سيرافق هذا الحدث الرياضي تنظيم عروض سينمائية للأفلام الجزائرية والدولية، مشيرة إلى أن الفنون التشكيلية سيكون لها نصيبا في هذا العرس الرياضي.

يذكر أن ألعاب البحر المتوسط هي حدث رياضي يقام كل أربع سنوات للدول المطلة على البحر المتوسط؛ حيث أقيمت أول دورة لها بالإسكندرية عام ١٩٥١، وتستضيف وهران الجزائرية النسخة التاسعة عشر منها بمشاركة نحو 26 دولة، وأكثر من 6 آلاف رياضي .