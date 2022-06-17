 28 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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28 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

محسن عشري:
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 2:11 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 2:11 م

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وبحسب بيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.


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