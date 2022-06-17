بوتين: روسيا ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية وإن اللائمة لاتقع عليها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وأضاف في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج "لسنا من قام بتلغيم الموانئ". وقال إنه إذا أزالت كييف الألغام البحرية فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات.



ومع ذلك، أوضح بوتين أيضا أن شحنات الحبوب الأوكرانية كانت ضئيلة على المستوى العالمي. وأضاف أن أوكرانيا تصدر نحو 5 إلى 6 ملايين طن من القمح وكمية مماثلة من الذرة، مشيرا إلى أن هذه الكمية ليست مهمة للاقتصاد العالمي.



وقال بوتين إن الذي يؤثر فعلا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وحذر من أن الحظر المفروض على الأسمدة على وجه الخصوص يعرض المحاصيل للخطر في المستقبل.



واتهم بوتين الولايات المتحدة وأوروبا كذلك بزيادة وارداتهما من المواد الغذائية مما يجعل الظروف أكثر تنافسية في الأسواق العالمية. وزعم بوتين أن هذه العملية بدأت قبل فترة طويلة من الحرب الأوكرانية، واصفا ذلك باسم "العملية العسكرية الخاصة في دونباس".