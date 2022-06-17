المكسيك تحتفل باختيار 3 ملاعب استعدادا لمونديال 2026

احتفلت مؤسسات كرة القدم المكسيكية باختيار ثلاثة من أكثر ملاعبها، في العاصمة وجوادالاخارا ومونتيري، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، الذي ستنظمه المكسيك بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا.

وأكد رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، يون دي لويزا، أمس الخميس أن "عيش تجربة كأس العالم في الأراضي المكسيكية سيسمح بإعطاء دفعة أكبر لكرة القدم لدينا لإلهام المزيد من متابعي المنتخب المكسيكي، الذين سيعيشون مرة أخرى في عام 2026، بعد 40 عاما، أقصى تعبير ممكن عن رياضتنا".

واختار فيفا ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وملعب (BBVA) في مونتيري، وملعب أكرون دي لاس تشيفاس في جوادالاخارا من بين 16 ملعبا تستضيف مباريات مونديال 2026، الأول في التاريخ الذي تنظمه 3 دول ويشارك فيه 48 منتخبا.

وسيصنع أزتيكا تاريخا في عام 2026، لكونه الملعب الوحيد في العالم الذي يستضيف 3 نسخ لكأس العالم، بعد نسختي 1970 و1986.

وأشاد رئيس رابطة الدوري المكسيكي، ميكيل أريولا، باختيار 3 ملاعب في بلاده لاستضافة مباريات كأس العالم، وكتب على حسابه في تويتر "يا له من فخر عظيم لنا جميعا".

وتابع "سيكون من دون شك احتفال دولي عظيم. تهانينا لكل جمهور المكسيك والعالم!".

وتم افتتاح ملعب أزتيكا، حيث أصبح بيليه بطل العالم للمرة الثالثة في تاريخه عام 1970، وفعل ذلك دييجو أرماندو مارادونا في عام 1986، قبل 56 عاما، بينما تم بناء (BBVA) وأكرون في هذا القرن، وهما الأحدث في البلاد.

وقال مالك ملعب أزتيكا ونادي أمريكا المكسيكي إميليو أزكاراجا "بطولة كأس العالم 2026 تعد فرصة لا مثيل لها للمكسيك بأسرها، فهي تعطي صورة جيدة عن كرة القدم المكسيكية والبلاد. إن أزتيكا سيكون أهم ملعب في كأس العالم 2026".

وبعد تأكد اختياره بين ملاعب كأس العالم 2026، سيسعى الاتحاد المكسيكي لكرة القدم لحصول ملعب أزتيكا على شرف استضافة المباراة الافتتاحية لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.