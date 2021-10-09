محمد صبحي يعلن عن مشاريعه الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون

كشف الفنان الكبير محمد صبحي، عن خططه ومشاريع الفنية خلال الفترة المقبلة، منها الأعمال التي يقدمها بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بحضور عدد من النقاد والصحفيين والقنوات التليفزيونية.

وقال الفنان الكبير محمد صبحي - في مؤتمر صحفي بمدينة سنبل - إنه انتهى من عرض مسرحيته الأخيرة "نجوم الظهر"؛ حيث تم تصويرها مؤخرا من قبل الشركة المتحدة، ليتم عرضها قريبا على إحدى قنواتها، حيث أصبحت المسرحية ملكية خاصة بها، وهذا من ضمن بنود تعاقده معها، بالإضافة إلى أنه سيتم التحضير لثلاث مشروعات مسرحية يقدمها خلال الفترة المقبلة ، وسوف يبداها بمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" التي يواصل بروفاتها خلال الأيام القادمة، ومسرحية " عندما يحكم الأطفال العالم" ومسرحية " ملك سيام".

وأكد صبحي، أنه يعمل حاليًا على مسلسل من تأليفه بعنوان مؤقت «رحلة المجنون»، موضحًا أن هذا المسلسل كان يتمنى تقديمه منذ 35 عامًا بعد مسلسل " سنبل بعد المليون"، إلا أنّه قدم مسلسل «ونيس» وتم تأجيله.

وكشف محمد صبحي، عن الأحداث التي يدور حولها مسلسل «رحلة المجنون»، قائلًا إنّ «القصة تدور حول رجل ترك مصر 25 عامًا، وعاد لمصر ويمتلك ملياري دولار.. يتبرع بمليار جنيه لصندوق تحيا مصر والمليار الأخرى هينزل بنفسه الشارع يوزعهم».

وعن عودته للسينما بعد ٣١ عاما، قال انه توقف عن السينما عام ١٩٨٩، حينما أصبحت أفلام المقاولات تسيطر على المجال فانسحب إلى أن تمر هذه الموجه، ولكنه انشغل في المسرح والدراما وأصبحت رسالته فيهما أقوى واكمل بها كل هذه السنوات، مؤكدا أنه سيعود بعمل بعنوان مؤقت " المعادلة صفر" يتعرض فيه لشئ العالم كله خائف من مناقشته، والعمل سيناريو وحوار أمينة مصطفى وإخراج دينا الرفاعي.

كما أكد أنه سوف يعود مرة أخرى ببرنامج " مفيش مشكله خالص " في جزئه الثالث الذي يقدمه خلال الفترة المقبلة في ٢٠ حلقة يقدم فيها مشاكل سلوكية وحلولا لها.

ووجه الفنان الكبير محمد صبحي - خلال المؤتمر - رسالة إلى كل فنان امتهن المهنة لكنه خان تلك الأمانة في سبيل المال.

وقال صبحي، إنه يأسف على كل فنان قدم عملا يهدف من ورائه إلى هدم أمة لمجرد أن يحصل على مكسبا ماديا، وسوف يذهب المال ولكن سيظل التاريخ يحفظ لك أنك كنت سببا في هدم جيل.

وكشف صبحي، أنه واجه عدة مواقف إنسانية مع عدد من جمهوره طالبوه بأن يكون حضور المسرح متاحاً للبسطاء ما دفعه لأن يقرر تخصيص من٢٠ إلى ٣٠ مقعدا مجانا لحضور عروضه المسرحية لمن لم يستطع دفع ثمن التذكرة.

وكان محمد صبحي قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت" للموسيقار العالمي برات دين وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية، واعرب عن سعادته بهذا التكريم وأنه قيمة كبيرة وهامة جدا بالنسبة له، مؤكدا أن أوبرا متروبوليتان لها تاريخ عريق وكبير وهو لا يكرمون سوى الموسيقيين والاوبراليين، وغيروا نظام تكريماتهم معه حيث يعد الفنان المسرحي الوحيد الذي تم تكريمه كممثل وليس كاوبرالي.

وكتب اسم محمد صبحي، من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية ملخصها: "أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت " بتميزه في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل".

وأكد الفنان محمد صبحي، أنه سوف يعود مرة أخرى لاختبارات وتدريبات استديو الممثل، والتي توقف عنها منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدا أنه سوف يبدأ في الاختبارات شهر يوليو المقبل ولمدة شهر يستقبل فيه وجوه جديدة في كل المجالات الفنية.