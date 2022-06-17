المملكة المتحدة تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس جدري القرود

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 574 حالة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه يوجد 550 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في انجلترا، و16 في اسكتلندا، واثنتان في أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى ست حالات في ويلز.

يشار إلى أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.