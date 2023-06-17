بوتين: نثمن المواقف المتوازنة للدول الإفريقية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

ثمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواقف الدول الإفريقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والمحلي وحل النزاعات سلميا وصياغة العلاقات الدولية، معربا عن تطلعه إلى تقوية هذه المواقف والإفكار، وعن ترحيبه بالمواقف الإفريقية المتزنة تجاه الأزمة في أوكرانيا والمساعي لحلها.

وقال بوتين -خلال جلسة مع وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، اليوم السبت- "إن التطور متعدد الأوجه مع الدول الإفريقية يعد أولوية للسياسية الخارجية الروسية"، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بتقوية العلاقات مع الدول الإفريقية على أساس من التكافؤ والاحترام وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وأشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية المزمعة نهاية يوليو المقبل، ستحدد المسارات الجديدة لأولوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها من العلاقات.

ومن جهته، أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، خلال الجلسة، عن أمله في أن تسهم المبادرة الإفريقية في إحلال السلام وإنهاء الأزمة في أوكرانيا، واصفا المبادرة بأنها "مهمة" وتظهر الرغبة الطيبة للقارة الإفريقية في وقف هذه الحرب والمساعدة في حل القضايا الإنسانية وإقامة أجواء الثقة ليكون هناك مناخ للحوار بين الطرفين.

وقال "واثقون من احترام روسيا لقرارات الأمم المتحدة".. ونوه، في الوقت ذاته، بأن إفريقيا تريد السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو ممكن بالحوار والتسوية".