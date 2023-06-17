السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 71 لفافة هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم السبت، "ك.م.ع"، جزار، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة؛ لاتهامه بحيازة 71 لفافة لمخدر الهيروين، تزن 79.96 جرام، بقصد الاتجار.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت حال ترصد الشرطة لتحركات المتهم، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة بلاستيكية تحوي 70 لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين، ولفافة لمخدر "الميثامفيتامين".

وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبتحرر محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، أظهر تقرير المعمل الكيمائي، أن المخدرات المضبوطة تزن 79.96 جراما، فقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: حازم عبد الفتاح الشناوي، وأكرم محمدين الفضالي.