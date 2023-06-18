ميدو: الزمالك قريب من تجديد عقد ثلاثي الفريق

أعلن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، أن الزمالك بات قريبا من تجديد عقد الثنائي حمزة المثلوثي وسيف فاروق جعفر.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «الزمالك قريب من التجديد لحمزة المثلوثي، وسيف فاروق جعفر، وهذا الملف مسؤول عنه عبدالواحد السيد مدير الكرة».

وأضاف: «حمزة المثلوثي سيتم التجديد معه، ولا يوجد لاعب مصري بإمكانيات حمزة المثلوثي واللاعب لا يوجد له بديل في مصر».

واختتم: «سيف فاروق جعفر من أبناء النادي، وشاري الزمالك، ولاعب يتطور بشكل كبير للغاية، ويريد البقاء في الزمالك وإن شاء الله في طريقه للتجديد، وعقد جلسة مع عبدالواحد السيد واتفق معه على كافة التفاصيل، ولديه جلسة أخيرة مع مرتضى منصور سيتم الإعلان بعدها عن التجديد».