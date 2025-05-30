3 رسائل خاصة من مدرب الزمالك قبل مواجهة فاركو

حرص أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدة رسائل في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني: "رسالتي الأولى هي رسالة شكر وعرفان لبعض الأشخاص يقفون مع الفريق بصورة كبيرة جداً، وهدفهم الوحيد دعم الزمالك بغض النظر عن منصب أو منفعة خاصة، وأذكر منهم الكابتن أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الكبير، ودعمه المستمر، وكل من أشرف قاسم، وجمال عبد الحميد، وإسماعيل يوسف، وتامر عبد الحميد دونجا، وغيرهم، وهم مصلحتهم الوحيدة حبهم للنادي بدون أي مصلحة".

وأضاف الرمادي قائلاً: "رسالتي الثانية إلى من يهمه الأمر، فنادي الزمالك الفترة المقبلة سيخطو خطوات جيدة، لكن نحتاج أن يعلم الجميع أنه لا يوجد فضل لأحد على نادي الزمالك، وأن الحلقة الأقوى دائماً هي جمهوره، والذي يرغب في أن يرى النادي في أفضل صورة، وأطالب الجميع بالعمل من أجل الجمهور، ولا يوجد أحد قدم للزمالك شيئاً إلا وردها النادي له أضعاف، والوحيد الذي يحب الزمالك بتجرد هو الجمهور، ولا ينتظرون مكسب مادي أو شهرة".

وتابع المدير الفني: "الرسالة الثالثة للاعبين والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، الموضوع ليس مجرد مباراة نهائي كأس مصر، وأتمنى أن نعي كثيراً أن يتفانى الجميع في العطاء ونبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة، وعندما دخلت وجدت صعوبات كثيرة، وإذا كسبت 5% من حب الجماهير فأنا فزت بالملايين، والعمل الفترة المقبلة يحتاج أن تكون معطاء".