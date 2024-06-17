الحكومة الألمانية ترفض مطالب تقليص الإعانات الحكومية للاجئين الأوكرانيين

رفضت الحكومة الألمانية مطالبات بتقليل الإعانات الحكومية للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الاثنين إنه لا توجد خطط لدى الحكومة لتقديم إعانات طالبي اللجوء بدلاً من إعانة المواطنين (المعروفة باسم بورجرجلد) للأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

من جانبه، أشار متحدث باسم وزارة العمل الفيدرالية إلى أنه مع تحمل مراكز التوظيف مسؤولية اللاجئين القادمين من أوكرانيا، فإن من الممكن اتخاذ تدابير أسرع لدمجهم في سوق العمل.

وكان الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، بيان دير-ساراي صرح لصحيفة "بيلد" الألمانية بقوله": يجب ألا يحصل لاجئو الحرب القادمون حديثاً من أوكرانيا على إعانة المواطنين في المستقبل بل يجب أن يتم إدراجهم تحت قانون إعانات طالبي اللجوء."

وخرجت مطالبات مماثلة من الحزب المسيحي الديمقراطي وكذلك من كتلة الديمقراطيين الحرار في البرلمان الفيدرالي الألماني.

وكان وزير الداخلية في ولاية براندنبورج الألمانية، ميشائيل شتوبجن (من الحزب المسيحي) شكك مؤخرا في صرف إعانة المواطنين للاجئين الأوكرانيين ورأى أن صرف هذه الإعانة سيعرقل المتلقين عن الانخراط في سوق العمل.

يذكر أن لاجئي الحرب الأوكرانية لم يكن لهم خلال الأشهر الأولى بعد بدء الحرب في 24 فبراير 2022، سوى الحق في الحصول على الرعاية بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء. ومنذ يونيو 2022، حصلوا على إعانة الدعم الأساسي، وهي نفس المخصصات التي يحصل عليها الألمان من متلقي إعانة المواطنين (بورجرجلد).

وعلى غرار ما حدث في دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، فإن الـ 1ر1 مليون لاجئ حرب القادمين من أوكرانيا والمقيمين في ألمانيا تم إيؤاهم وفقًا لما يُعرف بتوجيه التدفق الجماعي دون إلزامهم بتقديم طلبات لجوء.