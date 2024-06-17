فقدان 50 مهاجرا على الأقل بعد غرق قارب قبالة جنوب إيطاليا

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فقد نحو 50 مهاجرا إثر غرق قارب شراعي قبالة سواحل كالابريا في جنوب إيطاليا خلال الليلة الماضية، وفقا لما أعلنه خفر السواحل ووكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الاثنين.

وقال خفر السواحل، الذي لم يحدد عدد المفقودين، "إن البحث لايزال مستمرا".

ومن جهتها، أفادت "أنسا"، بعدد المفقودين، وفقا لمعلومات من ناجين.

وأفاد خفر السواحل بأن سفينة تجارية كانت قريبة قامت بمساعدة القارب الذي تعرض نصفه للغرق، وأنقذت 12 مهاجرا ونقلتهم إلى متنها.

ومن ثم قام خفر السواحل الإيطالي بنقل الناجين إلى ميناء روسيلا إيونيكا على الساحل الجنوبي.

وقال خفر السواحل إن أحد الناجين توفي بعد وقت قصير من وصوله.

ويشارك خفر السواحل الإيطالي ووحدات وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي، في البحث عن ناجين من القارب الشراعي، الذي يُعتقد أنه انطلق من تركيا.