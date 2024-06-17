عمارة لـ الشروق: زراعة 275 ألف فدان قطن بزيادة 27% عن العام الماضي

• تصدير 50 ألف طن قطن طويلة تيلة بتراجع 45% عن الموسم السابق

قال رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، مصطفى عمارة، إنه تم زراعة 275 ألف فدان من محصول القطن حتى الآن، بزيادة 27% عن المساحات المزروعة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أنه تم زراعة 40 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي، بجانب 234 ألف فدان في محافظات الوجه البحري.

وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه مستهدف زراعة 322 ألف فدان قطن خلال الموسم الجاري، وأن البذور النقية من الأصناف والتقاوي موجودة حاليًا في الجمعيات الزراعية، طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024، والتي وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن وزارة الزراعة وإدارة التقاوي قامتا بتجهيز تقاوي تغطي 100 ألف فدان بزيادة عن المساحات المستهدفة، مؤكدا أن حالة محصول القطن جيدة وخاصة في الزراعات المتاخرة للقطن، حيث وصلت نسب الإنبات فيها إلى 90%، والحالة العامة جيدة، وأعطت الورقة الثالثة والرابعة للبادرات.

وتابع: "بالنسبة للزارعات المبكرة فإن النباتات وصلت لارتفاع من 30 إلى 40 سم، وفي بداية مرحلة التزهير والحالة العامة جيدة، ويتم المتابعة الدورية لاكتشاف الإصابات الحشرية مبكرًا والتعامل معها بتوصيات المكافحة الوقائية".

وأشار إلى أنه بلغت تعاقدات تصدير القطن المصري منذ بداية الموسم التصديري الجاري 50 ألف و591 طن، وذلك في الأسبوع الـ41 من الموسم التصديري الجاري، مقارنة بنحو 91 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وتوزعت بين 34 ألفا و795 طن من إنتاج الموسم الجاري، بالإضافة إلى 15 ألفا و796 طنا من إنتاج الموسم الماضي.

وقال عمارة، إنه يبدأ موسم تصدير القطن في مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالي له.

ونوّه بأن هناك إقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات التي تزرع محصول القطن، وخاصة بعد إعلان مجلس الوزراء هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن السعر الجديد يتناسب مع تكلفة الزراعة ويعطي هامش ربح جيد ومناسب.