استشهد 68 شخصا بينهم 38 من طالبي المساعدات فيما أصيب أكثر من 182 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في آخر 24 ساعة.





وارتفعت حصيلة الضحايا الإجمالية منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 55432 قتيلا و128882 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع، فإن إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات ارتفع إلى 338 وأكثر من 2831 إصابة.

ومر 618 يوما على الحرب، وسط استمرار المجازر والحصار والتجويع بحق أهالي غزة، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تزداد سوءا يوما بعد آخر.

ومن جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "300 فلسطيني استشهدوا وأصيب 2649 آخرون، في الفترة الممتدة من 27 مايو وحتى اليوم، خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء المعروفة بالآلية الأمريكية-الإسرائيلية".

ووصف المكتب الإعلامي هذه المراكز بأنها "مصائد موت" تستدرج الجائعين نحو الاستهداف المباشر، لافتا إلى أن الاعتداءات وقعت تحديدا في مناطق رفح جنوبا ووادي غزة وسط القطاع.