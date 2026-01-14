سقوط ضحايا وحدوث أضرار بسبب هجمات متبادلة بطائرات مسيرة بين روسيا وأوكرانيا

تسببت هجمات متبادلة بطائرات مسيرة بين روسيا وأوكرانيا الليلة الماضية في سقوط ضحايا وحدوث أضرار في البتية التحتية للطاقة، طبقا لما ذكره مسؤولون إقليميون من كلا الجانبين اليوم الأربعاء.

وفي مدينة روستوف-أون-دون جنوب روسيا، أصيب 4 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، طبقا لما ذكره حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار في منشور على موقع تليجرام.

وأضاف أن حرائق اندلعت في العديد من الشقق في مبان سكنية مكونة من عدة طوابق وتم العثور على جثة رجل في إحدى الشقق.

وتابع سليوسار إن حريقين اندلعا في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي منطقة بيلجورود الروسية، قتلت امرأة في قرية زوزولي في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، طبقا لما ذكره الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف. وأضاف أنه في وقت لاحق، قتل رجل في انفجار بطائرة مسيرة في مدينة شيبيكينو.

واستهدفت روسيا مرة أخرى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وفي مدينة كريفي ريه جنوب شرق أوكرانيا، هاجمت قوات روسية البنية التحتية المدنية مساء أمس الثلاثاء والليلة الماضية، طبقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، أولكسندر فيلكول.