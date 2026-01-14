 وزيرا خارجية إيران وفرنسا يناقشان الاحتجاجات في طهران - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يناير 2026 1:35 م القاهرة
وزيرا خارجية إيران وفرنسا يناقشان الاحتجاجات في طهران

باريس (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:54 م

تحدث وزير خارجية إيران هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في أعقاب الانتقاد الأوروبي لقمع القوات الأمنية العنيف للمتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور عبر تطبيق "تليجرام" اليوم الأربعاء إنه خلال المكالمة الهاتفية مساء أمس الثلاثاء، ناقش مع نظيره الفرنسي الأحداث الأخيرة.

وأدان بارو بشدة القمع المميت للاحتجاجات الضخمة في إيران أمس الثلاثاء، كما استدعى سفير إيران في باريس.

وفي البرلمان وصف المظاهرات بـ" نداء الحرية" و"الثورة السلمية" التي تتعرض لقمع بأسلوب غير إنساني.

وخلال المكالمة الهاتفية، دافع عراقجي عن تصرفات قوات الأمن الإيرانية، قائلا إن الاحتجاجات التي بدأت سلمية تحولت إلى عنف بسبب تورط "عناصر إرهابية مدربة". كما أشار إلى وجود تدخل أجنبي في إيران.


