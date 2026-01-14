وزير الخارجية لكبير مستشاري ترامب: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال يهدد استقرار القرن الأفريقي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وعدداً من القضايا الإقليمية، أبرزها التطورات في السودان والقرن الأفريقي وليبيا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء عكس تقديرًا مشتركًا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية–الأمريكية تمثل ركيزة جوهرية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الوزير عبد العاطي وبولس تطلعهما للارتقاء بالتعاون المشترك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق حول الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وثمن الوزير عبد العاطي الدور المحوري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الدولية، خاصة دوره الحاسم في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

من جانبه، أشاد مسعد بولس بالدور الريادي لمصر كركيزة للأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا عن تقديره الكبير للجهود الدؤوبة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأمن والاستقرار، مؤكداً حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق السلام والتنمية في القارة الأفريقية.

وتناول اللقاء الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والمضي قدماً في الترتيبات اللازمة لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الأمريكية في مصر.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وأهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار تمهيدًا لعملية سياسية شاملة، مع التركيز على زيادة حجم المساعدات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات الإغاثة والحكومة السودانية، ومواصلة مصر تقديم الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين.

كما شهد اللقاء نقاشًا حول الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان، الذي تستضيفه القاهرة ويشارك فيه مستشار الرئيس الأمريكي.

وفيما يخص الأوضاع في القرن الأفريقي، أكد الوزير أن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" يعد مخالفًا للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في المنطقة، محذراً من خطورة التصعيد على أمن البحر الأحمر.

وفي ليبيا، شدد عبد العاطي على ثبات موقف مصر الداعي إلى وحدة الدولة الليبية واستقرارها، ورفض أي تدخلات أو وجود عسكري أجنبي، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته، مع الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لضمان الاستقرار.