كييزا مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى يوفنتوس

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا أبدى استعداده لتخفيض راتبه من أجل تسهيل عودته إلى صفوف يوفنتوس قادمًا من ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب التقرير، فإن كييزا، الذي يتقاضى حاليًا راتبًا سنويًا يبلغ نحو 6 ملايين يورو مع ليفربول، مستعد لتقديم تنازل مالي واضح من أجل ارتداء قميص “البيانكونيري” مجددًا، في خطوة تعكس رغبته القوية في العودة إلى تورينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف كييزا يؤكد تمسكه بخيار الرجوع إلى يوفنتوس، خاصة بعد ما أفادت به توتوسبورت الأسبوع الماضي، حول قيام اللاعب بالتواصل بالفعل مع عدد من زملائه السابقين في ملعب أليانز، تمهيدًا لعودته المحتملة.

ورغم انفتاح كييزا على العودة بعد نحو 18 شهرًا فقط من رحيله عن يوفنتوس، فإن الحسم يبقى مرهونًا باتفاق الناديين، حيث يتعين على ليفربول ويوفنتوس التوصل إلى صيغة نهائية بشأن قيمة الصفقة وشروطها المالية.

وتوضح مصادر متعددة أن ليفربول يفضل بيع اللاعب بشكل نهائي، في حين يسعى يوفنتوس إلى استعادته عبر إعارة مبدئية تتضمن بند إلزام بالشراء مرتبطًا بالأداء.

وعانى كييزا من قلة المشاركات هذا الموسم مع ليفربول، إذ خاض 529 دقيقة فقط في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة، وهو ما يعزز من احتمالات رحيله بحثًا عن دور أكبر واستقرار فني في تورينو.