وكالة فارس: تدمير طائرات إسرائيلية صغيرة في سماء غرب بندر عباس جنوب إيران

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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الدفاع الإيرانية دمرت طائرات إسرائيلية صغيرة في سماء غرب بندر عباس جنوب البلاد.