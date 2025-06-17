 وكالة فارس: تدمير طائرات إسرائيلية صغيرة في سماء غرب بندر عباس جنوب إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 6:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وكالة فارس: تدمير طائرات إسرائيلية صغيرة في سماء غرب بندر عباس جنوب إيران

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 6:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 6:50 ص

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الدفاع الإيرانية دمرت طائرات إسرائيلية صغيرة في سماء غرب بندر عباس جنوب البلاد.

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