ميرتس يعارض رأي ترامب بخصوص استبعاد روسيا من مجموعة الثماني

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن معارضته لرأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد استبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مجموعة الثماني في عام 2014 حيث وصف ترامب هذه الخطوة بالخاطئة.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال ميرتس على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا: «ما زلت أعتبر استبعاد بوتين من صيغة مجموعة الثماني، كما كانت تُعرف آنذاك، بعد ضمّ شبه جزيرة القرم، قرارًا صائبًا دون تغيير».

وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي: «نحن لا نجلس في إطار هذه الصيغة مع أمراء حرب ولا مع مجرمي حرب. ولهذا السبب، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وهو أنه لا مكان لبوتين على هذه الطاولة».

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، كما يشارك الاتحاد الأوروبي في القمة.

وكان ترامب بدأ مشاركته في القمة في كندا بإثارة الجدل، عندما وصف استبعاد روسيا من المجموعة بأنه خطأ جسيم، وذلك في إشارة إلى قرار إخراج الرئيس الروسي من مجموعة الثماني عام 2014 عقب ضمّه لشبه جزيرة القرم.

ومنذ ذلك الحين، تعتبر عودته إلى المجموعة أمرًا غير وارد بالنسبة للأوروبيين، لا سيما بعد حرب أوكرانيا عام 2022.