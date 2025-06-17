نشرت وكالة «فارس» الإيرانية، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف مقر الموساد الإسرائيلي في تل أبيب بصاروخ إيراني.

وأظهر الفيديو تصاعد أعمدة الدخان من المقر بعد سقوط الصاروخ الإيراني مباشرة على مقر الموساد.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ ضربة صاروخية دقيقة استهدفت مركز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ومقر تصميم وتنفيذ عمليات الاغتيال التابع للموساد في مدينة تل أبيب.

وأكد البيان أن الموقعين المستهدفين يُعدّان من أهم مقار التخطيط للاغتيالات والعمليات الاستخباراتية التي تستهدف الشعب الإيراني وقوى المقاومة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الموقع المستهدف يشتعل بالنيران حاليًا.

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني إن «موجة جديدة من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، انطلقت وكانت أشد قوة وسحقاً من سابقاتها».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الثلاثاء، جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني بشأن تطورات عملية «الوعد الصادق 3».

وأضاف البيان: «لقد أدّت الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل الذي يتلقاه العدو من أمريكا والقوى الغربية، وامتلاكه لأحدث التقنيات الدفاعية وأكثرها تطورًا، إلى إصابة الصواريخ لأهدافها بدقة وفعالية قصوى داخل الأراضي المحتلة».

وأكد استمرار «العمليات المؤثرة والدقيقة والأشدّ سحقاً ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع حتى القضاء التام عليه»، بحسب ما ورد في البيان.